Jamais à court d’un tacle appuyé contre Apple ou Google, Tim Sweeney, le bouillant patron d’Epic Games, a une nouvelle fois pété un plomb crié sa haine de l’App Store et du Google Play Store lors de la conférence de la Coalition pour l’équité des applications qui se tient actuellement en Corée du Sud. Pour Sweeney, Google et Apple disposent d’un duopole sur les apps mobiles (c’est vrai), un duopole qu’il faudrait casser au plus vite avec… une boutique universelle et multiplateformes dans laquelle tous les titres proposés seraient accessibles partout et jouables sur toutes les plateformes !

On se demande tout de même ce que deviendrait l’Epic Games Store dans ce cas, mais Sweeney a la réponse, et une nouvelle fois cela passe forcément par SA boutique. Le patron d’Epic explique en effet travailler avec des équipes de devs à la mise en place de cette boutique universelle idéale. Benoitement, on pensait plutôt à un truc open source, qui n’appartienne pas à une seule entité prête à se gaver de dollars. Comme on était naif ! (non). Résumons donc : les boutiques d’Apple et de Google sont le mal incarné, mais une boutique universelle qui permettrait à Epic Games de surplomber l’ensemble de l’industrie en cumulant tous les jeux de toutes les plateformes serait LA solution à laquelle on n’avait pas pensé jusqu’ici !

Après avoir traité Apple de brigand pour ne pas respecter la décision de la justice sud-coréenne et Google de « fou », Tim Sweeney s’en est finalement retourné dans sa grotte à trolls sous les hourras de la foule, non sans avoir sorti cette énième perle : » Je suis fier de vous soutenir et de dire que je suis coréen ». On tenait donc depuis des années le Kennedy des applications mobiles, et on ne le savait pas…

Note : oui, cet article contient un gros paquet d’humeurs diverses, mais il faut préciser que ce cher Tim en sort de tellement grosses ces derniers temps…