L’application iPad de WhatsApp est toujours en développement et la version Mac s’appuiera dessus. En effet, la messagerie compte utiliser Catalyst pour se retrouver avec une application universelle entre les deux plateformes.

WhatsApp en commun sur iPad et Mac

Catalyst est une passerelle d’Apple qui permet de porter « facilement » une application iPad sur Mac et c’est ce qu’il va se passer avec WhatsApp. Les deux versions vont partager une bonne partie du code, mais il y aura malgré tout de petits ajustements pour macOS selon WABetaInfo. WhatsApp compte notamment améliorer le support général étant donné que le contrôle se fait avec une souris ou un trackpad et non via l’écran tactile.

Les nouvelles applications prendront en charge le multi-appareils, permettant aux utilisateurs d’avoir leur compte WhatsApp sur un maximum de quatre appareils différents, même lorsque leur smartphone principal n’est pas connecté à Internet. WABetaInfo indique que WhatsApp proposera la prise en charge de macOS à une date ultérieure, suggérant que l’application iPad pourrait être disponible en premier.

Pour information, il existe déjà une application sur Mac. Mais celle-ci va disparaitre au profit de la version créée grâce à Catalyst. Ce système de passerelle d’Apple existe depuis deux ans maintenant, il a fait ses débuts avec macOS Catalina. La dernière application en date à l’utiliser est Amazon Prime Video, celle-ci est disponible depuis 24 heures.