Décidément, Apple refuse de lâcher le morceau. Après une première demande rejetée, les avocats d’Apple reviennent à la charge avec une nouvelle motion de suspension du verdict du procès contre Epic Games. Selon les termes du jugement final, Apple doit autoriser les liens in-apps vers des plateformes de paiement tierces, sachant que ces liens n’ont pas à être encapsulés dans l’app (en clair, les liens donnent accès à un formulaire de paiement externe).

Malgré les angles très arrondis de ce verdict, Apple reste sur une position d’intransigeance, dont voici la teneur :

« Apple Inc. a reçu l’ordre de modifier son modèle commercial d’une manière qui nuira aux clients, aux développeurs et à Apple elle-même. L’injonction devrait être suspendue administrativement avant qu’elle ne prenne effet le 9 décembre et le rester jusqu’à ce que les appels soient résolus. Le tribunal de district a commis une erreur en inscrivant une injonction de ce type à l’échelle nationale dans une affaire à plaignant unique intentée par un développeur qui n’a pas d’applications sur l’App Store, n’a prouvé aucun préjudice causé par les dispositions en cause, et ne les a même pas directement contesté […].

« Des preuves incontestées établissent qu’Apple sera lésé par la mise en œuvre précipitée de cette injonction illégale et inéquitable. Apple ne devrait pas être obligé de changer une partie intégrante de son modèle économique, qui est en place depuis plus d’une décennie, jusqu’à ce que cette Cour se prononce sur le fond sur les appels. »

La demande des avocats d’Apple sera t-elle cette fois entendue ? Rien n’est moins sûr…