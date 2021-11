Le drame survenu lors du concert de l’Astroworld a fait 10 victimes et des centaines de blessés. Dans la nuit du 5 au 6 novembre, alors que Travis Scott se produisait sur scène bientôt rejoint par Drake, un mouvement de panique s’est emparé d’une partie de la foule et de nombreuses personnes se sont retrouvées coincées contre des barrières ou piétinées au sol. Comme on pouvait s’y attendre en pareil cas (on est aux Etats-Unis) et alors même que l’enquête en cours n’a pas encore permis de déterminer les responsabilités de chacun, un groupe d’avocats représentant les victimes a porté plainte contre Live Nation (l’organisateur du festival), les artistes Drake et Travis Scott, mais aussi… contre Apple !

Mais que vient faire Apple dans cette affaire me direz-vous ? Il se trouve que de l’autre côté de l’atlantique, le concert était retransmis en streaming live sur Apple Music. On se demande tout de même en quoi la responsabilité d’Apple est réellement engagée alors que le californien se contentait ici de retransmettre le concert, mais il y a fort à parier qu’un des avocats a du considérer que les poches bien pleines de Cupertino constituaient une cible appropriée… Les avocats réclament en effet pas moins de 750 millions de dollars en dommages et intérêts.