iFixit a décidé de comparer le démontage des AirPods 3 et des Beats Fit Pro, deux paires d’écouteurs sans fil d’Apple. Et comme on peut s’y douter, l’opération est loin d’être simple.

Le démontage est tout sauf simple

Dans sa vidéo, iFixit dévoile les deux paires d’écouteurs et montre un aperçu de l’intérieur. Compte tenu de leur petite taille, les AirPods 3 et Beats Fit Pro disposent de plusieurs composants comprenant des câbles fragiles, des puces et la batterie de chaque écouteur.

Comme dit plus tôt, l’opération du démontage n’est pas simple, ce qui a obligé iFixit à appliquer une certaine pression pour être en mesure d’accéder à l’intérieur des écouteurs. Bien que l’entreprise de réparation a pu atteindre la batterie dans les deux cas, elle a causé ce qui semble être des dommages irréparables aux écouteurs. Ni les AirPods 3 ni les Beats Fit Pro ne sont conçus pour être remontés après avoir été ouverts.

Le processus étant compliqué, iFixit a attribué la note de 0 sur 10 pour ce qui est de la réparation des AirPods 3 et Beats Fit Pro. Apple a été critiqué par le passé pour la nature apparemment jetable de ses écouteurs sans fil. Pour sa défense, Apple a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec des spécialistes du recyclage pour s’assurer que les appareils étaient correctement recyclés.