Réparation soi-même de l'iPhone : des détails sur les manuels d'Apple et les composants

Apple a récemment annoncé un programme permettant aux clients de réaliser eux-mêmes les réparations pour leurs iPhone et Mac. Ils auront notamment accès à des manuels et des composants officiels. Ce sera en place à compter de 2022. Mais avant cela, nous avons le droit à quelques détails supplémentaires.

Quelques détails sur le programme de réparation par soi-même

Dans un mémo interne relayé par MacRumors, Apple indique que les manuels pour les réparations seront disponibles depuis son site Assistance Apple disponible à l’adresse support.apple.com. Ce n’est finalement pas réellement une surprise, mais il est toujours appréciable d’avoir une confirmation. Le fabricant aurait très bien pu proposer un espace séparé.

Un autre élément, plus intéressant pour le coup, est que l’espace en ligne pour les composants d’iPhone et de Mac sera géré non pas par Apple directement, mais par un tiers dont le nom n’est pas spécifié. Pourquoi ? Le mémo ne le dit pas. Mais il est possible que ce soit en lien avec une simplification de la logistique. Après tout, un système similaire est déjà en place pour les revendeurs agréés Apple.

D’autres détails seront prochainement partagés, annonce Apple. Pour rappel, le groupe a déjà dit que les premières réparations concernant celles qui sont les plus communes. Il s’agit de l’écran, de la batterie et de l’appareil photo. Il sera en tout cas intéressant de savoir combien de personnes vont réellement décider de réaliser elles-mêmes les réparations. Une récente étude suggère que ce sera seulement une fraction des clients.