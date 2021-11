Apple annonce poursuivre NSO Group, qui se veut être derrière Pegasus, un logiciel espion capable de siphonner les données des iPhone à l’insu des utilisateurs. Pegasus a refait parler de lui ces derniers mois au vu des différentes attaques.

Une plainte d’Apple visant NSO Group et Pegasus

Dans un communiqué, Apple indique poursuivre NSO Group parce qu’il est responsable de la surveillance et du ciblage de ses utilisateurs. La plainte inclut d’ailleurs de nouvelles informations sur la manière dont NSO Group a infecté les appareils (plus de détails sur cet article dédié). Afin de prévenir tout nouvel abus et tout nouveau préjudice, Apple demande une injonction permanente interdisant à NSO Group d’utiliser tout logiciel, service ou appareil Apple.

Selon les dires d’Apple, NSO Group a créé une technologie de surveillance sophistiquée, parrainée par les États, qui permet à ses logiciels espions très ciblés de surveiller ses victimes. Ces attaques ne visent qu’un très petit nombre d’utilisateurs et elles ont un impact sur les personnes sur plusieurs plateformes, notamment iOS et Android. Des chercheurs et des journalistes ont publiquement documenté l’utilisation abusive de ce logiciel espion pour cibler des journalistes, des activistes, des dissidents, des universitaires et des représentants du gouvernement.

Craig Federighi, vice-président d’Apple chargé d’iOS et de macOS, déclare :

Les acteurs parrainés par l’État comme NSO Group dépensent des millions de dollars pour des technologies de surveillance sophistiquées sans avoir à rendre des comptes. Il faut que cela change. Les appareils Apple sont le matériel grand public le plus sûr du marché, mais les entreprises privées qui développent des logiciels espions parrainés par des États sont devenues encore plus dangereuses. Bien que ces menaces de cybersécurité ne touchent qu’un très petit nombre de nos clients, nous prenons très au sérieux toute attaque contre nos utilisateurs, et nous travaillons constamment à renforcer les protections de sécurité et de confidentialité d’iOS pour assurer la sécurité de tous nos utilisateurs.

Une aide de 10 millions de dollars

En plus de cette action en justice, Apple annonce une contribution de 10 millions de dollars à des organisations œuvrant en faveur de la cybersécurité. Apple fera également don des dommages et intérêts résultant de tout procès à la même cause et continuera à soutenir les chercheurs du Citizen Lab (qui ont repéré la faille exploitée par Pegasus) en leur offrant une assistance technique, une assistance en matière de renseignement sur les menaces et une assistance technique à titre gracieux.