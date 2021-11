Lors d’une interview, Tim Cook a parlé du nouveau programme d’Apple qui permettra aux clients de réparer eux-mêmes leurs iPhone et Mac. Ce sera en place à compter de 2022, d’abord avec les iPhone 12 et iPhone 13.

Voici ce qu’a déclaré Tim Cook sur la réparation par les clients :

Nous avons réalisé qu’il y avait des gens qui voulaient le faire et qui étaient formés pour le faire. C’est le public [du magazine] Popular Mechanics, si vous voulez, que j’aime et sur lequel je me suis concentré toute ma vie. Cela fait du bien de mettre à disposition les manuels et les pièces qui permettent aux gens de le faire. Néanmoins, si vous n’êtes pas à l’aise pour le faire, nous vous encourageons à venir dans un Apple Store et à le faire faire pour vous. Cela reste la meilleure façon, peut-être, pour la plupart des gens. Mais si vous êtes un technicien, alors allez-y, car vous êtes capable de le faire vous-même.