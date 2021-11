Des personnes qui ont commandé la chiffonnette d’Apple à 25 euros ont reçu une bonne nouvelle : l’expédition se fait plus tôt que prévu. Certaines commandes étaient à l’origine prévues pour être expédiées en décembre.

Une expédition en avance pour la chiffonnette d’Apple

AppleInsider évoque un client aux États-Unis qui a reçu un message d’Apple indiquant l’expédition de la chiffonnette. iPhone in Canada a également reçu un message indiquant une progression au niveau du suivi de la commande. La livraison doit d’ailleurs se faire aujourd’hui même. Le site canadien indique qu’il a commandé l’accessoire après la précédente keynote d’Apple.

Apple décrit son produit en une seule phrase : « Constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n’importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre ». Un exemplaire commandé aujourd’hui sera livré entre six ou huit semaines. Il faudra donc attendre le début de 2022. Si vous vouliez faire ce cadeau pour Noël, c’est trop tard.

Cette chiffonnette, qui est en vente depuis le mois d’octobre, a beaucoup fait parler d’elle. Il s’agit surtout de moqueries de la part d’internautes, non pas à cause du produit lui-même, mais à cause du prix. Il est vrai que le tarif de 25 euros peut faire sourire. Mais il y a visiblement une importante demande au vu de la rupture de stock.

La chiffonnette est disponible à l’achat chez Apple bien sûr et également chez des revendeurs. On la retrouve sur Amazon, à la Fnac et Materiel.net.