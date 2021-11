Le régulateur italien est décidément en pleine forme. Quelques jours seulement après l’amende de 200 millions d’euros infligée à Apple et Amazon (pour une entente illicite sur les produits Apple vendus sur le site d’e-commerce), la firme de Cupertino se fait de nouveau taper sur les doigts pour une utilisation jugée illégale des données de ses utilisateurs. Dans le détail, Google et Apple écopent chacun d’une amende de 10 millions d’euros pour avoir utilisé les données de leurs utilisateurs… sans avoir correctement informé ces mêmes utilisateurs de l’usage qui serait fait de ces données.

Le communiqué de l’autorité italienne à la concurrence :

« L’Autorité de la concurrence a constaté pour chaque entreprise deux infractions au code de la consommation, une pour manque d’information et une autre pour des pratiques agressives liées à l’acquisition et à l’utilisation des données des consommateurs à des fins commerciales. Google fonde son activité économique sur l’offre d’une large gamme de produits et de services connectés à Internet… également basée sur le profilage des utilisateurs et réalisée grâce à leurs données. Apple collecte, profile et utilise les données des utilisateurs à des fins commerciales via l’utilisation de ses appareils et services. Par conséquent, même sans procéder à un quelconque transfert de données à des tiers, Apple exploite directement sa valeur économique à travers une activité promotionnelle pour augmenter la vente de ses produits et/ou de ceux de tiers via son App Store, iTunes Plateformes commerciales Store et Apple Books. »