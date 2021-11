On connait le nom des lauréats de l’édition 2021 des Apple Music Awards, et une fois de plus, ce sont des artistes bien installés dans les charts qui ont raflé la mise. Le prix de l’artiste de l’année revient à The Weeknd pour son album After Hours (pourtant sorti l’an dernier), mais c’est bien Olivia Rodrigo qui fait la grosse razzia avec des récompenses pour la Révélation de l’année, l’Album de l’année (SOUR), et la chanson de l’année (Drivers Licence) ! H.E.R. récolte le prix de l’auteur-compositeur (en l’occurrence ici compositrice) de l’année 2021.

Le trophée de l’Apple Music Awards : un wafer de silicium de 12 pouces plaqué sous verre

Des prix ont aussi été remis pour les artistes de l’année par pays ou continents : ainsi, RIN est l’artiste de l’année en Allemagne, Wizkid en Afrique, OFFICIAL HIGE DANDISM au Japon, Scriptonite en Russie, et… Aya Nakamura en France (ce qui ne manquera pas de générer des commentaires en bas d’article, soyons en sûrs).

Rappelons que ces prix sont un mixe entre la popularité des artistes sus-cités sur la plateforme Apple Music et les propres choix d’Apple.