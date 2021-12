Apple ne signe plus iOS 15.1 pour les iPhone 12 et 13

Apple a cessé de signer iOS 15.1 au niveau de ses serveurs, mais uniquement pour les iPhone 12 et iPhone 13 (et leurs variantes mini/Pro/Pro Max). Ces modèles ne peuvent plus installer cette version d’iOS, tout comme ils ne peuvent plus de faire une restauration dessus. Leur seule version accessible est iOS 15.1.1.

Arrêt de la signature d’iOS 15.1 pour les iPhone 12 et iPhone 13

La version finale d’iOS 15.1 a vu le jour le 25 octobre dernier. Cette mise à jour a été l’occasion d’accueillir quelques nouveautés, dont SharePlay (qui devait initialement arriver avec iOS 15). Apple a ensuite proposé iOS 15.1.1, mais uniquement pour les iPhone 12 et iPhone 13. Cette version, disponible depuis le 17 novembre, améliore les performances lors de de l’interruption des appels sur les iPhone en question. Les anciens modèles sont restés sur iOS 15.1.

Les iPhone 12 et iPhone 13 peuvent uniquement installer iOS 15.1.1 à partir de maintenant. En revanche, les anciens modèles ont toujours le droit à iOS 15.1. C’est normal après tout puisque la mise à jour iOS 15.1.1 ne leur est pas proposée.

Le fait qu’Apple arrête de signer iOS 15.1 devrait signifier l’arrivée prochaine d’iOS 15.2. Il y a déjà eu plusieurs bêtas et nous devrions la version finale incessamment sous peu. Une arrivée ce soir ou du moins cette semaine est une possibilité.