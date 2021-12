Ce 1er décembre marque la Journée mondiale de lutte contre le sida et Apple évoque son partenariat avec (RED), ainsi que six cadrans dédiés pour l’Apple Watch.

Des cadrans (RED) pour l’Apple Watch

Pour obtenir les cadrans (RED), prenez votre iPhone, rendez-vous sur apple.com/fr/product-red et vous pourrez initier le téléchargement. Il faut ensuite ouvrir l’application Apple Watch et confirmer pour que les cadrans soient réellement disponibles. Il faut pour cela se rendre dans la section « Mes cadrans ».

Depuis 2006, les dons d’Apple au Fonds mondial de lutte contre le sida ont permis de fournir des services de prévention, de dépistage, de soutien et d’accès aux soins aux communautés touchées par le sida. Les subventions d’Apple ont permis de fournir des services de soins et de soutien à plus de 11 millions de personnes, de réaliser plus de 192 millions de tests de dépistage du VIH et de donner accès à des traitements antirétroviraux à plus de 13,8 millions de personnes.

L’argent vient des produits Apple (RED), à savoir les modèles rouges. Pour chaque vente, Apple verse un pourcentage au Fonds mondial. Depuis 2006, Apple a versé 270 millions de dollars. En comparaison, ce fut 250 millions de dollars il y a un an. À noter que l’argent sert aussi à lutter contre le Covid-19 depuis un an, (RED) voulant aider pour espérer mettre un terme à la pandémie.