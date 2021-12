Apple propose aujourd’hui la bêta 4 (build 19C5050b d’iOS 15.2 sur iPhone et d’iPadOS 15.2 sur iPad. Elle arrive un peu plus de deux semaines après la précédente. Apple la propose pour l’instant pour les développeurs, les testeurs publics devraient l’obtenir ce soir ou demain.

Bêta 4 disponible pour iOS 15.2

Il n’y a pour l’instant pas d’information concernant les nouveautés de la quatrième bêta d’iOS 15.2. La précédente avait été l’occasion du nouveau au niveau du mode macro pour l’appareil photo sur les iPhone 13 Pro et Pro Max. Il y a également eu une mention « Apple Arcade » dans la recherche Spotlight pour les jeux, la possibilité de de renommer ou d’effacer des tags en masse au niveau de l’application Rappels, et plus encore. La liste complète est à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi initier le téléchargement de la bêta 4 d’iOS 15.2 puis procéder à son installation.

Apple ne dit toujours pas quand la version finale sera disponible au téléchargement. On imagine bien que ce sera avant la fin de l’année au vu de précédents indices ici et là, mais Apple peut encore surprendre et préférer attendre le début de 2022.

En complément, Apple propose la bêta 4 (build 19S5050c) de watchOS 8.3 pour l’Apple Watch et la bêta 4 (build 19K5050a) de tvOS 15.2 pour l’Apple TV. Pour rappel, Apple a sorti hier la quatrième bêta de macOS 12.1.