L’Apple Watch Series 7 a beau avoir un écran plus grand, il est toujours possible d’utiliser les bracelets des montres précédentes. Cela s’explique par tout un travail afin d’assurer cette compatibilité.

Apple Watch Series 3 vs Series 6 vs Series 7

Evans Hankey, vice-président du design industriel d’Apple, et Stan Ng, vice-président du marketing produit d’Apple, ont détaillé ce point dans une interview avec Hypebeast. Le premier indique :

Depuis la première Apple Watch jusqu’à la Series 7 d’aujourd’hui, l’interchangeabilité du bracelet a été la pierre angulaire du produit. Entre le style et la couleur du bracelet, le matériau du boîtier de la montre et le cadran que vous avez choisi et personnalisé, l’appareil offre un nombre incroyable de combinaisons potentielles, plusieurs milliers. Chaque fois que nous avons affiné le design de l’Apple Watch, nous nous sommes efforcés de maintenir la rétrocompatibilité, ce qui n’a pas été une mince affaire puisque l’écran s’est agrandi au fil des ans.

Pour nous, le bracelet n’est pas du tout une question de technologie — chaque bracelet exprime notre amour des matériaux, de l’artisanat et du processus de fabrication.