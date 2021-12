Apple prépare cinq nouveaux Mac pour 2022

2022 va marquer l’arrivée de plusieurs produits Apple, dont cinq nouveaux Mac selon Mark Gurman de Bloomberg. Il est notamment question d’un MacBook Pro moins cher.

2022, une année pour de nouveaux Mac

Dans le détail, Apple proposerait :

Un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme, plus abordable

Un nouvel iMac avec une puce Apple Silicon qui aurait un écran plus grand que l’iMac M1 (24 pouces)

Un nouveau Mac mini

Un nouveau MacBook Air avec la puce Apple M2 et un nouveau design

Un nouveau Mac Pro avec une (ou plusieurs ?) puce Apple Silicon

Plusieurs produits évoqués ici ne sont pas réellement une surprise. Il y a notamment eu des fuites concernant le nouveau Mac mini, le nouveau MacBook Air ou encore l’iMac qui remplacera l’actuel modèle Intel de 27 pouces. En revanche, c’est la première fois qu’on entend parler d’un nouveau MacBook Pro qui serait plus abordable. Il n’y a malheureusement pas de détails précis pour l’instant.

Pour rappel, les derniers Mac en date sont les ordinateurs portables avec les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Ils ont un nouveau design et embarquent les puces M1 Pro et M1 Max. La logique voudrait que la plupart des Mac de 2022 aient une puce M2 ou une variante.