Tim Cook en personne a signé un accord de plus de 275 milliards de dollars avec la Chine en promettant qu’Apple aiderait à développer l’économie et les capacités technologiques du pays, selon The Information. L’accord « secret » remonte à 2016, mais n’est dévoilé qu’aujourd’hui.

Un très gros accord financier entre Apple et la Chine

L’accord de 275 milliards de dollars entre Apple et la Chine était à l’origine valable pour cinq ans. Tim Cook en personne s’est rendu à plusieurs reprises dans le pays asiatique pour négocier et signer les différents contrats.

La nécessité d’une alliance plus étroite avec le gouvernement chinois serait venue d’un certain nombre de dirigeants d’Apple préoccupés par la mauvaise publicité en Chine et les mauvaises relations de la société avec les autorités chinoises, qui estimaient qu’Apple ne contribuait pas suffisamment à l’économie locale.

Des documents internes révèlent que Tim Cook a personnellement fait pression sur des responsables chinois au sujet des menaces proférées à l’encontre d’Apple Pay, d’iCloud et de l’App Store. Le patron d’Apple voulait notamment utiliser un protocole d’accord entre sa société et une puissante agence gouvernementale chinoise (Commission nationale pour le développement et la réforme). L’accord comprend 1 250 mots.

Quelques mesures sont déjà publiques

Si l’accord de 275 milliards de dollars a pu être conclu sans être divulgué (jusqu’à présent), les mesures prises pour le faire respecter étaient largement publiques, à commencer par l’investissement d’un milliard de dollars d’Apple dans le service de covoiturage Didi Chuxing en 2016. Quelques jours après l’annonce de l’investissement, des représentants d’Apple et du gouvernement chinois ont signé l’accord. Chez Apple, cela a inclus Jeff Williams (directeur de l’exploitation) et Lisa Jackson (vice-présidente notamment chargée des affaires publiques), en plus de Tim Cook.

L’accord comprenait un engagement d’Apple à aider les fabricants chinois à développer les technologies de fabrication les plus avancées, à soutenir la formation de talents chinois de haute qualité, à utiliser davantage de composants provenant de fournisseurs chinois, à signer des accords avec des entreprises de logiciels chinoises, à collaborer à la recherche dans les universités chinoises et à investir directement dans des entreprises technologiques chinoises, ainsi qu’une aide à une douzaine de causes gouvernementales chinoises. S’il n’y a pas d’objection de part et d’autre, l’accord sera automatiquement prolongé d’une année supplémentaire, jusqu’en mai 2022, selon l’accord.

En outre, le groupe a promis d’investir plusieurs milliards de dollars de plus que ses dépenses actuelles, notamment dans de nouveaux magasins, des installations de recherche et développement et des projets d’énergie renouvelable.