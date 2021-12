Apple a proposé aujourd’hui la release candidate d’iOS 15.2, d’iPadOS 15.2 et de macOS 12.1, avec au moins une mauvaise nouvelle : l’absence de la fonction Commande universelle (Universal Control en anglais) sur macOS 12.1 et iPadOS 15.2.

Voici comment Apple décrit Commande universelle :

Il suffit désormais d’un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad, ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad. Tapez du texte sur votre Mac et voyez‑le s’afficher sur votre iPad. Et vous pouvez même glisser du contenu d’un Mac à un autre.