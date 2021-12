Apple Music : l'offre Voice à 4,99€/mois arrive avec iOS 15.2

Nous savons désormais qu’Apple Music proposera son office Voice à 4,99€/mois dans quelques jours avec la sortie d’iOS 15.2, d’iPadOS 15.2 et de macOS 12.1. Apple avait annoncé cette formule dans le courant de l’automne.

Disponibilité imminente de l’offre Voice d’Apple Music

L’offre Voice d’Apple Music à 4,99€/mois permet d’utiliser le service de streaming musical, mais uniquement à la voix. Aucune interaction n’est possible avec l’application Musique, que ce soit sur iPhone, iPad ou Mac. Il faut passer par Siri pour demander à jouer un morceau, mettre en pause, changer le volume, lancer une playlist et plus encore. Aussi, il n’y a pas le support pour le Dolby Atmos (audio spatial) et le Lossless. Il n’y a pas non plus les paroles, tout comme il n’y a pas la possibilité de télécharger les musiques en local ou encore de savoir ce que vos proches écoutent.

Apple a proposé ce soir la release candidate d’iOS 15.2 et de macOS 12.1, en évoquant justement la disponibilité de la nouvelle offre à 4,99€/mois. La version finale pour le grand public arrivera dans quelques jours, ce sera donc de même pour la nouvelle formule d’Apple Music.

Il sera intéressant de voir si cette offre va réellement intéresser du monde. Certes, c’est deux fois moins cher que l’offre standard, mais un usage 100% à la voix n’est peut-être pas idéal pour tous les utilisateurs. L’intérêt éventuel est ceux qui comptent uniquement passer par un HomePod.