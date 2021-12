Une nouvelle série va voir le jour sur Apple TV+, elle a pour nom Container et se veut russe. Il s’agira d’ailleurs du premier programme avec le russe comme langue originale sur le service de streaming, rapporte Variety.

Une première série russe sur Apple TV+

La série, qui fait l’objet d’un accord de coproduction avec le service de streaming START, est un thriller dans lequel Oksana Akinshina joue aux côtés de vedettes de Russie, dont Filipp Yankovskiy, Marusya Fomina et Artem Bystrov.

Décrite comme « audacieuse » et « inébranlable », Container sur Apple TV+ voit Oksana Akinshina jouer le rôle de Sasha, une mère porteuse qui cache un dangereux secret et qui se retrouve à contrecœur dans la luxueuse maison de la riche famille dont elle porte le bébé. Alors que Sasha navigue entre les privilèges et la politique des super riches, ses secrets et les leurs menacent d’entrer en collision.

Il y a une particularité pour Container : la série est déjà sortie. En effet, elle a été diffusée en septembre dernier en Russie sur CIS et START. L’arrivée sur Apple TV+, qui se fera au printemps 2022, permettra d’avoir une disponibilité à l’international.

Apple TV+ cherche à se diversifier au niveau des contenus, notamment avec des programmes locaux. Un programme français est par exemple en préparation. Il s’agit d’une série qui a pour nom Liaison et qui regroupe Eva Green et Vincent Cassel. Sa sortie doit avoir lieu « prochainement », bien que nous n’ayons pas encore le droit à une date de sortie ou une bande-annonce.