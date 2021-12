Apple s'approche des 3 000 milliards de dollars de valorisation

La valorisation d’Apple à la Bourse continue de grimper, à tel point que le fabricant frôle les 3 000 milliards de dollars. À l’heure où cet article est publié, sa capitalisation s’élève à 2 930 milliards de dollars.

Bientôt les 3 000 milliards de dollars de valorisation

Le cap des 3 000 milliards de dollars de valorisation pour Apple serait plus que significatif pour une raison toute simple : c’est un niveau qui n’a jamais été atteint par une entreprise. Apple est très bien partie pour être la première à y arriver.

Plus tôt dans la journée, J.P.Morgan a relevé son objectif de cours sur Apple à 210 dollars contre 180 dollars auparavant, estimant que le groupe devrait lancer en 2022 un iPhone SE prenant en charge la 5G, ce qui lui permettrait de doper sa production de téléphones de 30 millions d’exemplaires supplémentaires pour la porter au total à plus de 250 millions d’unités l’an prochain.

Parmi les poids lourds des nouvelles technologies, Microsoft est l’entreprise qui suit de plus près Apple avec une capitalisation boursière d’un peu plus de 2 570 milliards de dollars, tandis qu’Alphabet (maison mère de Google), Amazon et Tesla restent pour l’instant sous la barre des 2 000 milliards de dollars en Bourse.

Pour l’instant, l’action d’Apple est à 341,98 de dollars, en recul de 0,16%.