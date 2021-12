Le casque AR/VR d’Apple a le droit à de nouveaux rendus grâce à Ian Zelbo. Il s’est appuyé sur les informations du site The Information publiées il y a plusieurs mois maintenant.

Le casque mixte d’Apple avec des rendus

Les rendus permettent de se faire une idée du produit final, en l’occurrence du casque AR/VR d’Apple. Les dernières rumeurs en date parlent d’une présentation à la fin de 2022. Il se pourrait cependant qu’il y ait un délai de quelques mois entre la présentation et la disponibilité dans le commerce. C’est ce qui s’était passé avec l’Apple Watch. Cela avait permis aux développeurs de créer des applications et différents usages. L’histoire pourrait se répéter.

Les rendus montrent comment Apple combinerait certains éléments des AirPods Max et de l’Apple Watch pour créer son casque. On peut voir comment la sangle ressemble à celle du bracelet Sport de l’Apple Watch et possède à la fois un fermoir circulaire en métal et une boucle pour la sécurité. Le casque lui-même semble être fabriqué dans le même aluminium argenté que les AirPods Max et comporte un coussinet en maille qui se trouve autour des yeux des utilisateurs. Sur la face avant du casque se trouve un panneau de verre lisse et incurvé.

Ian Zelbo a décidé de donner le nom Apple View pour le casque. Mais nous ne savons pas encore quel sera le nom définitif. Il faudra attendre d’autres fuites en 2022 pour le savoir.