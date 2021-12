Apple ne signe plus iOS 15.1 et 15.1.1 : restauration et mise à jour bloquées

Apple a cessé de signer aussi bien iOS 15.1 qu’iOS 15.1.1 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible de mettre à jour ou restaurer son iPhone ou iPad vers l’une des deux versions. Pour rappel, Apple avait déjà cessé de signer iOS 15.1 le mois dernier, mais uniquement pour les iPhone 12 et 13. Cela concerne tous les modèles désormais.

Fin de la signature pour iOS 15.1 et 15.1.1

iOS 15.1 a vu le jour en version finale à la fin du mois d’octobre. Ce fut la première mise à jour « majeure » d’iOS 15. Elle a notamment été l’occasion d’avoir la fonctionnalité SharePlay. Apple en a aussi profité pour faire des améliorations au niveau des applications Appareil photo, Plans, Traduire, Maison et Raccourcis.

Nous avons ensuite eu le droit à iOS 15.1.1 à la mi-novembre. Pour le coup, cette version était uniquement proposée aux utilisateurs avec un iPhone 12 ou 13 (ainsi que les variantes mini, Pro et Pro Max). Cela s’explique par le fait que la mise à jour vient corriger un bug avec les appels et celui-ci concernait uniquement les derniers iPhone.

Nous voilà aujourd’hui avec iOS 15.2. Apple a proposé cette mise à jour en version finale il y a quelques jours. La prochaine sera iOS 15.3. Aussi bien les développeurs que les testeurs publics ont le droit à une bêta depuis peu.