Les AirTags aident de plus en plus les voleurs de voitures

De plus en plus de voleurs utiliser un AirTag d’Apple pour tenter de voler les voitures. La dernière histoire en date concerne John Nelson, un habitant de l’État du Michigan. Il raconte avoir été dans le viseur de voleurs qui voulaient voler sa Dodge Charger de 2018.

John, qui a récemment acheté sa Dodge Charger, a reçu une alerte d’Apple l’informant qu’il était suivi par un AirTag alors qu’il se rendait au centre commercial Great Lakes Crossing à Auburn Hills. La personne qui suivait la voiture a dévissé un bouchon de vidange sous le coffre de sa voiture et a glissé l’AirTag à l’intérieur.

« Quand je suis sorti, j’ai eu une notification sur mon téléphone, et elle disait que j’étais suivi par un AirTag inconnu », a déclaré John à FOX 2. « J’ai pu ouvrir cette notification et cela m’a donné une option pour que l’AirTag émette un son, et je l’ai entendu sous mon véhicule ».

Apple propose depuis peu une application Android (qui a pour nom Tracker Detect) pour permettre aux utilisateurs de suivre les AirTags. Pour les utilisateurs d’iPhone, Apple vous avertira si un AirTag inconnu vous suit, nul besoin de télécharger une application sur l’App Store.

L’histoire de John est loin d’être unique. Un groupe qui travaille sur les vols de voitures explique à FOX 2 qu’il y a de plus en plus de cas de ce genre dans la région de Détroit. Les voleurs suivent le véhicule cible et choisissent le moment le plus opportun pour le voler. Cela concerne notamment les Dodge Charger qui sont garées sur un parking.