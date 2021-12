iPhone 14 Pro et Pro Max : l'écran à trou sera fourni par Samsung et LG

Les iPhone 14 Pro et Pro Max auront tous les deux des écrans à trou et les dalles seront fournies par Samsung et LG, selon les informations de The Elec. Ce sera une dalle OLED avec la technologie LPTO.

Des écrans à trou de Samsung et LG

Dans le détail, Samsung fournirait 100% des écrans à trou pour l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces. Pour ce qui est de l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces, Samsung et LG se partageraient la production. C’est la première fois qu’un tel scénario va avoir lieu. Samsung a fourni les écrans OLED LPTO avec encoche utilisés dans les iPhone 13 Pro et Pro Max de cette année, mais LG n’a remporté aucune commande d’écrans pour les iPhone 13, même s’il a participé au développement des dalles avec Apple. L’histoire va changer en 2022.

Cette arrivée de LG va permettre au groupe de s’inviter dans la production des iPhone et donc produire beaucoup d’écrans étant donné qu’Apple a d’importants volumes de commandes. Aussi, c’est un moyen pour Apple de ne plus s’appuyer exclusivement sur Samsung. C’est notamment intéressant au moment des négociations de prix pour les écrans. Après, rien ne dit que les éventuelles baisses de tarifs pour les composants vont être répercutées dans le prix public.

Pour leur part, les iPhone 13 et « iPhone 13 Max » de 6,1 et 6,7 pouces sont toujours attendus pour avoir une encoche. Seuls les modèles Pro auront un écran à trou si l’on en croit les fuites.