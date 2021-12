iPhone 14 Pro : le trou à la place de l'encoche se confirme un peu plus

Les iPhone 14 Pro et Pro Max devraient bien dire adieu à l’encoche pour laisser place à un trou. Cette information a déjà circulé il y a quelques mois et The Elec la confirme aujourd’hui.

Un trou pour les iPhone 14 Pro et Pro Max

Ce trou sur les iPhone 14 Pro va permettre à Apple de proposer davantage de surface, donnant réellement l’impression d’avoir un écran entre les mains. Le trou viendra loger le capteur photo frontal. Pour le coup, ce n’est pas nouveau, la concurrence sur Android propose déjà un tel format, et ce depuis un moment maintenant.

L’iPhone 14 aura un écran de 6,1 pouces et le modèle Pro Max en aura un de 6,7 pouces. Quel sera le scénario pour les modèles non-Pro ? Apple abandonnerait le modèle mini pour proposer un iPhone 14 de 6,1 pouces et un « iPhone 14 Max » de 6,7 pouces. Tous les deux devraient conserver l’encoche.

Selon The Elec, Apple va une nouvelle fois faire appel à Samsung pour les écrans OLED avec la technologie LTPO. Ces dalles permettent notamment d’avoir un affichage jusqu’à 120 Hz, tout en limitant la consommation d’énergie. C’est déjà en place avec les iPhone 13 Pro. Pour 2022, Apple pourrait également faire appel à LG pour un certain pourcentage d’écrans, mais ce point reste à confirmer.