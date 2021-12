Apple TV+ approche tranquillement de la centaine de contenus (96 exactement) et à quelques heures de basculer en 2022, nous avons estimé qu’un petit top des familles ne pouvait pas faire de mal. Le choix n’a finalement pas été si évident à faire, sachant que nombre de programmes Apple TV+ s’avèrent franchement qualitatifs. Malgré tout, voici notre top, que vous pouvez bien sûr complétez en commentaires par votre propre classement :

The Mosquito Coast : la famille Fox est obligé de fuir au Mexique, pourchassée par les autorités américaines pour un délit particulièrement mystérieux. Haletant de bout en bout et superbement mis en scène, avec un impressionnant Justin Theroux dans le rôle du père de famille Allie Fox. Une claque.

Ted Lasso : on ne présente plus Ted Lasso , série de comédie qui raconte les tribulations d’un coach américain plongé dans les affres de la Premiere League Anglaise. Casting au top, dialogues au cordeau. Immanquable.

: on ne présente plus , série de comédie qui raconte les tribulations d’un coach américain plongé dans les affres de la Premiere League Anglaise. Casting au top, dialogues au cordeau. Immanquable. Defendre Jacob : cette mini série est une véritable lessiveuse à émotions. Le procureur Andy Barber (Chris Evans) enquête sur le meurtre atroce d’un ami de son fils… qui devient assez vite l’un des suspects de l’affaire. Eprouvant.

: cette mini série est une véritable lessiveuse à émotions. Le procureur Andy Barber (Chris Evans) enquête sur le meurtre atroce d’un ami de son fils… qui devient assez vite l’un des suspects de l’affaire. Eprouvant. For All Mankind : la conquête spatiale revue et corrigée par Apple TV+, cela donne l’une des séries les plus marquantes de 2021. La guerre spatiale entre les américains et les russes revisitée de façon épique, avec en sus des personnages féminins vraiment badass.

Foundation : l’adaptation de l’oeuvre d’Isaac Asimov débouche sur une série de S.F extrêmement ambitieuse, qui saisit parfaitement l’esprit des romans à défaut d’en respecter la lettre. Lee Pace est absolument énorme dans le rôle de Frère de Jour.

: l’adaptation de l’oeuvre d’Isaac Asimov débouche sur une série de S.F extrêmement ambitieuse, qui saisit parfaitement l’esprit des romans à défaut d’en respecter la lettre. Lee Pace est absolument énorme dans le rôle de Frère de Jour. The Problem with Jon Stewart : l’ex animateur vedette de la télé américaine pilote cette émission mordante et à la fois extrêmement bien documentée, qui traite de sujets vraiment sensibles bien que très américano-centrés.

: l’ex animateur vedette de la télé américaine pilote cette émission mordante et à la fois extrêmement bien documentée, qui traite de sujets vraiment sensibles bien que très américano-centrés. The Servant : la série fantastique de Night Shyamalan est un bijou du genre avec son ambiance malaisante et qui prend rapidement aux tripes. Après ça, vous ne voudrez plus jamais embaucher de nounous…

: la série fantastique de Night Shyamalan est un bijou du genre avec son ambiance malaisante et qui prend rapidement aux tripes. Après ça, vous ne voudrez plus jamais embaucher de nounous… The Line : peut-être le meilleur documentaire de l’année, qui ose porter le fer sur une affaire aux implications terribles : des Seals, l’élite de l’armée américaine, accusent en effet l’un des leurs, leur chef de section en l’occurrence d’avoir commis des crimes de guerre. Qualité des témoignages, respect du contradictoire, un modèle de documentaire d’enquête..

A vous cher lecteur de critiquer, commenter, et pourquoi pas de nous livrer votre propre best of Apple TV+ en commentaires. A vos claviers !

_