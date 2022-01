Ce n’est pas la première fois (et sans doute pas la dernière) qu’une class action cible l’intégration par défaut du moteur de recherche de Google dans les produits Apple (via Safari). La nouvelle procédure en recours collectif déposée devant un tribunal américain stipule que l’accord passé entre Apple et Google est en infraction avec les lois antitrust (Sherman Antitrust Act) et freine l’apparition de moteurs de recherche concurrents sur les plateforme d’Apple (iOS, iPadOS et macOS).

La plainte rappelle que Google dépense des milliards des dollars pour s’attribuer une place de choix dans Safari (moteur par défaut), une stratégie qui réduirait la concurrence sur les moteurs et augmenterait mécaniquement les tarifs publicitaires. Mais il y a plus : la plainte antitrust semble en effet prendre prétexte de l’accord Apple-Google pour viser un objectif nettement plus radical, soit le morcellement d’Apple et de Google en « des sociétés distinctes et indépendantes conformément au précédent de la scission de la société Standard Oil en Exxon, Mobile, Conoco, Amoco, Sohio, Chevron et autres ».

On note enfin que l’intitulé de la plainte comporte quelques erreurs manifestes : Apple dispose bien de sa propre régie publicitaire malgré l’accord avec Google, ainsi que de son propre moteur de recherche qu’il utilise d’ailleurs avec Siri et l’outil Spotlight.