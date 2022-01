Après les craintes formulées par les annonceurs en juillet dernier, voilà que Relais Privé, la fonction iOS 15 qui permet de masquer sont adresse IP et sa navigation sur Safari aux fournisseurs de réseaux et aux sites Web, est désormais dans le collimateur de plusieurs opérateurs européens. Ces derniers sont même allés jusqu’à adresser une lettre ouverte à la Commission européenne afin de se plaindre de cette nouveauté importante d’iOS 15 !

Orange, Vodafone, T-Mobile ainsi que Telefonica expliquent dans cette missive que Relais Privé empêcherait tout simplement la collecte de métadonnées jugées « essentielles » au bon fonctionnement technique du réseau. La majorité des opérateurs ne se plaignant pas de cette fonction, on pourrait en déduire avec un brin d’ironie que l’exploitation de ces métadonnées est peut-être essentielle… mais sans doute pas totalement « nécessaire ».

On rappellera ici que Relais Privé, toujours en bêta sur iOS 15 et macOS Monterey, fait transiter le flux de navigation via deux relais, et bien sûr tout en chiffré.