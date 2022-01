Puces ARM : un ingénieur clé d’Apple part chez Microsoft

Mike Filippo, une personne importante d’Apple spécialisée dans l’architecture ARM, a quitté le fabricant d’iPhone pour rejoindre Microsoft. Il s’agit du deuxième départ majeur en peu de temps. Il y a quelques jours, c’est Jeff Wilcox, un ingénieur important des puces M1 d’Apple, qui a rejoint Intel.

Départ d’un ingénieur clé qui rejoint Microsoft

Mike Filippo avait rejoint Apple en 2019. Il a travaillé auparavant chez Intel pendant 5 ans et chez ARM pendant 8 ans. Il est crédité du développement de certaines des technologies sous-jacentes utilisées dans les téléphones et autres appareils. L’ingénieur a notamment été responsable du développement de plusieurs puces ARM, notamment les Cortex-A76, Cortex-A72, Cortex-A57, et les prochaines puces 7nm+ et 5nm.

Chez Microsoft, Mike Filippo travaillera sur les puces ARM pour les serveurs Azure. Microsoft dispose de nombreux data centers dans le monde (tout comme Google et Amazon), et veut maintenant miser sur ses propres processeurs plutôt qu’utiliser ceux d’Intel ou AMD. L’embauche de l’ingénieur n’est donc pas anodine au vu de son CV. C’est en tout cas une perte notable pour Apple.

Il ne faut pas soudainement croire que l’équipe d’Apple qui s’occupe des puces/processeurs perd tous ses talents. En effet, il reste encore beaucoup de monde. Mais il est vrai que les départs de Jeff Wilcox et Mike Filippo sont proches. Il ne faudrait pas pour Apple que ce scénario se poursuive avec d’autres personnes.