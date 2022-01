Rappel : entre juillet 2009 et décembre 2015, Apple a procédé à la fouille des sacs et des effets personnels de plus de 14000 salariés des Apple Store de l’état de Californie avec pour objectif de lutter contre le vol de produits en interne. De nombreux salariés s’étaient rapidement plaint que ce temps de fouille, parfois très long, ne soit pas compté en temps de travail (et donc payé), ce qui avait conduit à l’ouverture d’un recours collectif (class action aux US).

Parti perdant sur le terrain judiciaire, Apple a préféré transiger et conclure un arrangement financier avec les représentants juridiques de ces mêmes salariés, arrangement qui a été validé il y a peu par la suite. Dernier épisode de cette affaire, Apple vient de publier tous les détails de cet arrangement (sur cette page), arrangement qui consiste à verser 29,9 millions de dollars aux salariés concernés (soit 1286 dollars par salariés). Les amateurs de gros dossiers juridiques devraient adorer.