La multiplication des copies d’apps, plus communément appelées « clones », commence à être un sujet très sérieux pour Apple. Après la polémique sur les clones du jeu de lettres Wordle (qu’Apple a tenté d’éteindre en éjectant de la boutique les copies du jeu), voilà que l’on apprend que le studio sud-coréen Krafton Inc, à qui l’on doit l’adaptation mobile du battle royale PUBG, vient d’attaquer Apple et Google en justice sous le motif qu’une copie flagrante du jeu PUBG n’a pas été retirée de l’App Store ni du Play Store.

La plainte pour infraction de copyright a été déposée devant une cour de justice de Californie. Krafton Inc accuse les deux GAFA de ne pas avoir réagi au signalement d’une copie manifeste de PUBG sortie peu après le lancement du battle royale mobile en 2017. Le jeu Free Fire: Battlegrounds (dont le nom est déjà très proche de PUBG: Battlegrounds) rebaptisé par la suite Free Fire, serait ainsi un pur clone sans complexe. Le titre est l’oeuvre d’un studio de copistes de Singapour, Garena, qui a remis le couvert récemment avec une seconde copie de PUBG.

Ulcérés, les développeurs de PUBG ont alors alerté Apple et Google, sans qu’aucune des deux sociétés ne daigne se manifester. Le studio Krafton Inc accuse en outre Google d’avoir laissé sur YouTube des vidéos de gameplay de la copie. On notera enfin que Krafton Inc est rattaché au puissant éditeur chinois Tencent.