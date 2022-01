Les fans de Fortnite vont pouvoir à nouveau y jouer sur iPhone et iPad grâce à GeForce Now sur iOS et donc le cloud gaming. Pour rappel, Apple a retiré le jeu de son App Store en août 2020 suite à un non-respect des règles par Epic Games qui avait ajouté son propre moyen de paiement. Depuis, Apple et Epic Games sont en conflit, au point d’avoir des procès.

Fortnite revient sur iOS avec l’aide de GeForce Now

Il s’agit pour l’instant d’une bêta et tout le monde peut s’inscrire (en cliquant ici) pour être en mesure de tester Fortnite sur iOS grâce à GeForce Now. Tout le monde ne sera pas accepté pour autant, Nvidia fait savoir qu’il y a un nombre de places limitées. Le temps de la bêta sera lui aussi limité, mais il n’y a pas de précision sur sa durée.

Fortnite a techniquement déjà été disponible sur GeForce Now pour les utilisateurs Android, mais cette version du jeu est une copie en streaming de la version ordinateur du jeu. La nouvelle version que Nvidia et Epic Games sont en train de tester en bêta est optimisée pour les appareils mobiles, avec des commandes et des menus sur écran tactile similaires à ceux des anciennes versions natives iOS et Android du jeu. Nvidia prévient au passage que les utilisateurs Android qui rejoignent la bêta ne pourront jouer qu’à la nouvelle version mobile de Fortnite et ne pourront pas utiliser un clavier et une souris comme ils le peuvent actuellement.

L’inscription pour participer à la bêta sur iOS et Android débute aujourd’hui, les premiers tests seront proposés à la fin de janvier. Nvidia précise que les abonnés payants de GeForce Now ne sont pas prioritaires par rapport aux utilisateurs gratuits, tout le monde est au même niveau.

Pour rappel, GeForce Now a fait ses débuts sur iOS en novembre 2020. Le service de cloud gaming est accessible depuis Safari et non via une application téléchargée de l’App Store. Cela s’explique par les règles d’Apple en matière du cloud gaming.