Apple annonce (enfin) les données d’installation pour iOS 15 sur iPhone et iPadOS 15 sur iPad. On apprend ainsi qu’iOS 15 est installé sur 63% des iPhone et iPadOS 15 est installé sur 49% des iPad.

Les parts d’installation officielles d’iOS 15 par Apple

Dans le détail, 63% des iPhone tournent sous iOS 15, 30% sous iOS 14 et 7% sur des versions antérieures. Si on prend uniquement les modèles sortis ces quatre dernières années, alors la part d’installation d’iOS 15 est de 72%, celle d’iOS 14 de 26% et les versions précédentes de 2%.

iOS 15 est donc moins populaire qu’iOS 14. En décembre 2020, iOS 14 était installé sur 72% des iPhone et 81% des modèles sortis ces quatre dernières années. Il faut dire qu’Apple a changé sa politique cette année, en ne poussant plus les utilisateurs à installer iOS 15. En effet, ils peuvent toujours rester sur iOS 14 et continuer à recevoir des mises à jour de sécurité. Ce format semble convenir à de nombreuses personnes.

Du côté de l’iPad, iPadOS 15 est installé sur 49% des tablettes d’Apple. La part est de 57% si on prend les tablettes qui ont vu le jour ces quatre dernières années. En décembre 2020, iPadOS 14 était installé sur 70% des iPad et 84% des modèles sortis les quatre dernières années.