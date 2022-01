Apple est prêt à investir des milliards pour diffuser du sport en direct

Apple sait que son service Apple TV+ doit être plus intéressant, d’où l’intérêt d’investir des milliards de dollars pour diffuser du sport en direct. Selon l’analyste Dan Ives de la société d’investissement Wedbush, c’est le nouveau projet pour les prochaines années.

Bientôt du sport en direct sur Apple TV + ?

Apple TV+ compte nettement moins d’abonnés que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+. L’analyste parle de 45 millions d’utilisateurs, dont 20 millions avec un abonnement et le reste avec l’offre d’essai gratuite. Il est donc temps de monter en gamme pour attirer un nouveau public et donc de nouveaux abonnements.

Il s’était murmuré à une période qu’Apple pourrait s’intéresser au rachat d’un studio de cinéma. Des négociations ont d’ailleurs eu lieu pour acquérir MGM, le groupe qui détient notamment les James Bond. Mais c’est finalement Amazon qui a mis la main dessus.

Désormais, Apple se focaliserait sur le sport, au point d’investir des milliards de dollars pour les quatre prochaines années. Il serait tout particulièrement question de sports américains, dont le football américain (NFL), la Nascar, la NBA, la WNBA (basket féminin) et plus encore. Récemment, le New York Post a révélé qu’Apple discute pour avoir des droits pour le baseball (MLB).

En l’état, Apple TV+ propose seulement des films, séries et documentaires à la demande. Il n’existe pas de flux en direct, comme pourrait l’être une chaîne de télévision. Apple va devoir s’y mettre si le groupe veut proposer du sport.

Le sport en direct est déjà une réalité sur les services de streaming dans certains pays. En France par exemple, Amazon Prime Video détient les droits pour diffuser 80% des matches de Ligue 1. Il faut payer un supplément pour les voir. Il sera intéressant de voir si ce sera similaire chez Apple ou inclus dans l’offre de base. Celle-ci coûte 4,99€/mois.