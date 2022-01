Apple autorise les paiements alternatifs pour les applications aux Pays-Bas, une première

Apple annonce qu’il autorise désormais les paiements alternatifs pour les achats intégrés dans les applications aux Pays-Bas. Le fabricant le fait non pas parce qu’il souhaite faire plaisir aux Néerlandais, mais parce que l’autorité de la concurrence locale (ACM) l’y oblige.

Les paiements alternatifs aux Pays-Bas concernent uniquement les applications de rencontres, au départ du moins. Les développeurs pourront continuer à utiliser le système d’Apple et donc se simplifier la vie. Cela implique une commission de 15% ou 30% selon les cas qui est versée à Apple. Sinon, ils pourront utiliser un système de paiement alternatif et donc avoir une commission réduite.

Le choix d’un paiement tiers a des répercussions. Apple indique :

Étant donné qu’Apple n’aura pas directement connaissance des achats effectués à l’aide de méthodes alternatives, Apple ne sera pas en mesure d’aider les utilisateurs en ce qui concerne les remboursements, l’historique des achats, la gestion des abonnements et les autres problèmes rencontrés lors de l’achat de biens et services numériques par le biais de ces méthodes d’achat alternatives. Il vous incombera de résoudre ces problèmes avec les clients.

Apple avait jusqu’au 15 janvier (aujourd’hui donc) pour se plier aux exigences de l’autorité de concurrence aux Pays-Bas. Le groupe note d’ailleurs qu’il conteste cette décision :

Parce que nous ne pensons pas que ces ordonnances soient dans l’intérêt de nos utilisateurs, nous avons fait appel de la décision de l’ACM devant une juridiction supérieure. Nous craignons que ces changements ne compromettent l’expérience des utilisateurs et ne créent de nouvelles menaces pour leur vie privée et la sécurité de leurs données. Dans l’intervalle, nous sommes tenus d’effectuer les changements obligatoires que nous lançons aujourd’hui et nous fournirons de plus amples informations sous peu.