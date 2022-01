Apple lancerait un iPhone SE+ 5G en 2022 et un modèle de 5,7 pouces en 2023

Apple prévoit de nouveaux iPhone SE avec un modèle pour 2022 et le suivant qui arriverait non pas en 2024 mais en 2023 si l’on en croit les informations de Ross Young. Cet analyste spécialisé dans les écrans a toujours été très bien renseigné au sujet d’Apple.

Un iPhone SE+ 5G pour 2022

Selon ses dires, Apple va lancer en 2022 un iPhone SE+ 5G. Plusieurs informations ont déjà circulé à son sujet, notamment le fait que le design devrait être plus que similaire, pour ne pas dire identique à l’iPhone SE qui a vu le jour en 2020. Celui-ci se basait sur le design général de l’iPhone 8 avec des bordures autour de l’écran, un bouton Home, Touch ID, pas d’encoche, pas de Face ID et un écran LCD de 4,7 pouces. Le modèle de 2022 aurait le droit à la puce A15 (la même que l’on retrouve dans les iPhone 13) et au support de la 5G pour toujours plus de débit. Le lancement pourrait intervenir en mars ou avril lors d’une keynote d’Apple.

Le choix du nom iPhone SE+ 5G peut en tout cas surprendre. Pourquoi choisir « + » quand on sait que l’écran n’est pas plus grand que le modèle précédent ? Aussi, le fait d’avoir la mention 5G dans le nom serait une première depuis 14 ans. Le dernier modèle à avoir le réseau dans son nom était l’iPhone 3G en 2008.

Un modèle avec un écran plus grand pour 2023

Vient ensuite un autre iPhone SE qui aurait la particularité d’avoir un écran plus grand, à savoir une dalle de 5,7 pouces. De premières rumeurs avaient au départ parlé de 5,7 ou 6,1 pouces, et Apple a visiblement préféré partir sur la première option. Les premières rumeurs avaient également suggéré que le lancement n’aurait pas lieu avant 2024. Mais là encore, la situation a visiblement changé… ou les premières informations étaient erronées, ce qui est une possibilité.