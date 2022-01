Apple a enregistré de nouvelles références auprès de l’Eurasian Economic Commission qui concerne des iPhone et iPad. Tout porte à croire qu’il s’agit du prochain iPhone SE et de l’iPad Air 5.

Des références pour les nouveaux iPhone et iPad

Trois modèles d’iPhone ont été enregistrés avec les références A2595, A2783 et A2784, comme l’a remarqué Consomac. On peut donc imaginer que le nouvel iPhone SE de 2022 sera décliné en trois variantes. Quant à l’iPad, il n’y a pas moins de 11 références enregistrées : A2436, A2588, A2696, A2759, A2437, A2589, A2591, A2757, A2761, A2766 et A2777. À la surprise générale, certaines d’entre elles étaient déjà enregistrées en mai dernier et refont leur apparition ici. Il semble en tout cas s’agir de l’iPad Air 5.

Plusieurs récentes rumeurs ont indiqué qu’Apple devrait sortir son nouvel iPhone SE et son iPad Air 5 au printemps. Il y aurait même une keynote Apple au mois de mars ou avril.

Le nouvel iPhone reprendrait le design général de l’iPhone SE qui a vu le jour en 2020. Ses principales nouveautés seraient la présence de la puce A15 (la même que celle des iPhone 13) et le support de la 5G. Quant à l’iPad Air 5, il aurait aussi le droit à la puce A15, un capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels avec le système Cadre centré, un flash avec quatre LED et le support de la 5G.

Pour rappel, Apple (tout comme n’importe quelle autre entreprise) est dans l’obligation d’enregistrer ses produits auprès de l’Eurasian Economic Commission pour notamment être en mesure de les vendre en Russie. C’est pour cette raison que les références des produits fuitent avant la commercialisation.