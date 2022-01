Apple Music est le deuxième service de streaming musical, derrière Spotify

Le cabinet MIDiA Research dévoile les parts de marché des services de streaming musicaux et Apple Music est deuxième. C’est Spotify qui est devant, loin devant même avec deux fois plus d’utilisateurs.

Apple Music, deuxième service de streaming musical

Spotify a une part de marché de 31% selon le cabinet, là où Apple en a une de 15%. Étant donné qu’il y a 523,9 millions d’abonnés payants dans le monde si on regroupe tous les services, alors Apple Music en aurait 78,6 millions. Les dernières données officielles de la part d’Apple remontent à juin 2019 où le service comptait 60 millions d’abonnés.

Concernant Spotify, le service a beau être très largement premier, il perd un peu du terrain. Sa part était de 34% en 2019, 33% en 2020 et 31% en 2021. Cela s’explique par les autres plateformes qui arrivent à attirer beaucoup de monde. Mais Spotify a une telle avance qu’il n’a pas d’inquiétudes particulières à avoir.

De son côté, Amazon Music est à la troisième place et assez proche d’Apple Music finalement avec une part de marché de 13%. On retrouve à égalité le service Tencent Music. Vient ensuite YouTube Music avec 8%, NetEase avec 6%, Deezer avec 2%, Yandex avec également 2% et tout le reste avec 10%.

Concernant YouTube Music, le service a été en mesure d’augmenter son parc d’abonnés de 50% en l’espace d’un an. Amazon Music a également connu un succès avec une hausse de 25% sur un an.