Les avocats d’Apple ont le sang chaud : quelques heures seulement après un nouveau dépôt de plainte d’Ericsson ciblant Apple et accusant ce dernier d’infraction sur des licences de brevets 5G, c’est au tour d’Apple de rétorquer avec une plainte auprès de l’ITC demandant pas moins que l’interdiction des infrastructures d’Ericsson aux Etats-Unis ! Apple estime en effet qu’Ericsson utilise indûment des technologies mmWave couvertes par trois de ses brevets.

Apple tacle au passage les méthodes juridiques d’Ericsson au moment où l’accord croisé entre les deux sociétés touche à sa fin : « Les actions (d’Ericsson, Ndlr) aux États-Unis et dans le monde démontrent que ce dernier ne souhaite pas qu’un tribunal fixe des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (« FRAND ») pour leurs brevets. Par le biais de telles actions, (les entités Ericsson, Ndlr) utilisent de manière inappropriée leurs prétendus brevets essentiels standard (« SEP ») et des brevets essentiels non standard (« NEP ») comme munitions par le biais d’injonctions pour contraindre Apple à prendre une décision injuste, déraisonnable, et une licence discriminatoire à leurs prétendus SEP. »

On rappellera ici que parallèlement à cette plainte auprès de l’ITC, Apple a demandé à une court du Texas de statuer sur ce que devrait être le montant d’une licence FRAND d’Ericsson.