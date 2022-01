Apple partage de nouvelles informations sur la sécurité d’iOS 15, dont une faille qui permettait à des applications tierces de collecter des informations de votre compte Apple.

Une faille importante corrigée avec iOS 15

Selon les dires d’Apple, une application malveillante pouvait être en mesure d’accéder à certaines informations relatives au compte Apple de l’utilisateur ou à des termes de recherche récents dans l’application. Le problème d’accès a été résolu grâce à des restrictions supplémentaires en matière de sandbox pour les applications tierces.

Un élément surprenant dans cette affaire est que le correctif est en place depuis iOS 15, la version qui a vu le jour en septembre 2021… mais Apple ne le révèle que cette semaine. En effet, on peut lire sur son site « Mention ajoutée le 19 janvier 2022 ».

Ce n’est pas le seul ajout en réalité. En effet, iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 ont corrigé une faille de sécurité qui pouvait permettre à une application tierce de contourner les préférences de confidentialité. Apple ne fournit pas plus d’informations sur les spécificités. Le groupe n’indique pas non plus si cette faille a pu être exploitée par des personnes malveillantes. Et là encore, l’ajout de la mention a eu lieu cette semaine.

Apple a récemment dévoilé qu’iOS 15 est installé sur 63% des iPhone et 49% des iPad. C’est en recul par rapport à la même période un an plus tôt avec iOS 14.