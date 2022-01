Des utilisateurs avec un iPhone 13 se plaignent d’un bug d’affichage avec l’écran du smartphone qui devient rose. Cela se produit soudainement, sans raison apparente.

L’écran de l’iPhone 13 voit la vie en rose

Les premiers signalements d’écran rose pour les iPhone 13 datent d’il y a quelques mois mais ils sont de plus en plus nombreux depuis quelques semaines. Les utilisateurs qui sont dans cette situation ont pris leur téléphone et ont eu un usage des plus classiques, jusqu’au changement soudain de couleur au niveau de l’affichage.

Des personnes ayant ce problème ont été en mesure de faire remplacer leur iPhone par un nouveau modèle. Mais tout le monde n’a pas eu cette chance. En effet, des clients ont pour l’instant essuyé un refus.

Apple a réagi à cette histoire d’écran, mais uniquement en Chine. En effet, le groupe a publié sur Weibo (le Twitter chinois) le message suivant : « Nous n’avons pas remarqué de problèmes importants dans le matériel des appareils car cette situation est causée lorsque le système est verrouillé ». Apple semble donc suggérer qu’il s’agit d’un problème logiciel. Une mise à jour d’iOS pourrait donc corriger le tir.

Le conseil actuel donné par Apple en Chine est de faire une sauvegarde de l’iPhone et de mettre à jour vers la dernière version d’iOS pour voir si le problème persiste. L’actuelle version est iOS 15.2.1. Il y aura (normalement) iOS 15.3 qui arrivera la semaine prochaine.