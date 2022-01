L'iPhone 14 avec seulement l'eSIM serait l'un des modèles vendus

Plusieurs indices et rumeurs suggèrent qu’Apple proposera cette année un iPhone 14 avec uniquement l’eSIM et non plus le support d’une carte nano-SIM. Mais ce modèle serait optionnel.

Un modèle exclusivement eSIM pour l’iPhone 14

Selon l’analyste Emma Mohr-McClune du cabinet GlobalData, Apple ne va pas uniquement vendre des iPhone 14 supportant seulement l’eSIM. Le fabricant proposerait ces modèles via ses boutiques et chez les opérateurs, permettant aux clients de faire un choix au moment de l’achat. Ceux qui sont confiants dans l’eSIM et savent que cela leur suffira pourraient ainsi choisir ce modèle. Pour les autres, le modèle avec la SIM physique serait toujours proposé.

Ce choix peut se comprendre pour une raison toute simple : tous les opérateurs du monde ne supportent pas encore l’eSIM. Rien qu’en France, Free Mobile a pris son temps pour prendre en charge ce format : cela date de quelques mois à peine. Orange, SFR et Bouygues Telecom ont par contre été plus rapides.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’eSIM est une puce directement intégrée dans un appareil (l’iPhone en l’occurrence). Il est possible d’activer un forfait sans utiliser une carte SIM physique. Apple a utilisé pour la première fois ce format en 2018 avec les iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR.

Il y a eu du progrès avec les iPhone 13, les smartphones sont capables de gérer deux eSIM en même temps. Apple prépare donc le terrain pour les futurs modèles et un meilleur support.