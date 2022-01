La bêta d‘iOS 15.4 apporte son (gros) lot de nouveautés, mais forcément les premiers utilisateurs commencent aussi à faire le recensement des bugs les plus problématiques. Parmi ceux-ci, on note un soucis très gênant rencontré par plusieurs abonnés à Free Mobile. Ces derniers remarquent en effet que sous iOS 14.5, leur iPhone ne parvient plus à accéder à certains sites. Le blocage du site intervient lorsque l’on souhaite se connecter à un site qui n’accepte pas encore les adresses IPv61 (encodées sur 128 bits).

Heureusement, il existe une solution, mais celle-ci s’avère un peu radicale et consiste à désactiver l’IPv6 sur sa ligne Free Mobile (l’adresse fournie est alors en IPv4), ce qui ouvre l’accès aux sites concernés. Selon un abonné Free confronté à ce problème, le « bug » d’iOS 15.4 proviendrait de la gestion des adresses IPv4 et IPv6, l’OS d’Apple faisant en sorte d’accéder aux sites gérant déjà deux adresses IP (une IPv4 et une IPv6 donc).

Normalement, Free est tenu de proposer l’IPv6 pour tous les sites transitant via son réseau (c’est une obligation légale) mais l’opérateur serait en retard et l’activation de l’IPv6 déboucherait parfois sur une unique adresse IPv4. Bref, c’est encore un peu le bazar pour savoir qui d’Apple ou de Free mobile doit revoir sa copie (peut-être les deux).