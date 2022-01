Après l’annonce des revendeurs comme la Fnac, c’est au tour d’Apple de confirmer la vente d’iPhone en France sans écouteurs. C’est une réalité dès à présent.

Plus d’écouteurs inclus avec les iPhone en France

La Fnac avait au départ annoncé que les iPhone seraient vendus sans écouteurs à compter du 24 janvier. Aujourd’hui, Apple a mis à jour son site français pour modifier le contenu de la boîte et montrer que l’on retrouve l’iPhone (évidemment) et le câble USB-C vers Lightning. Hier encore, le site affichait l’image montrant la présence des EarPods avec connecteur Lightning.

Pourquoi Apple ne vend-t-il plus d’iPhone avec des écouteurs en France ? C’est lié à la loi. Celle-ci imposait que les constructeurs incluent un kit mains-libres dans la boîte. Cela embêtait d’ailleurs Apple et d’autres constructeurs parce qu’ils devaient créer une boîte spécifique pour la France afin de respecter la loi. Mais il y a eu du changement à la fin de 2021 avec la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France et les constructeurs ne sont plus dans l’obligation de les inclure. Apple a donc pris la décision de ne pas continuer.

Sans aucune surprise, le prix ne bouge pas. L’iPhone 13 mini chez Apple débute toujours à 809 euros. Cela commence à 909 euros pour l’iPhone 13, 1 159 euros pour l’iPhone 13 Pro et 1 259 euros pour l’iPhone 13 Pro Max. Si vous voulez les écouteurs EarPods, il faut les acheter séparément, ils sont disponibles pour 19 euros.