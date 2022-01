Il y a du changement pour les iPhone vendus en France : Apple ne proposera plus d’écouteurs dans la boîte. Ce sera une réalité à compter du 24 janvier 2022 si l’on en croit une information affichée par la Fnac dans ses enseignes.

La fin des écouteurs dans la boîte des iPhone en France

« Nous vous informons que nos constructeurs de smartphones ne sont désormais plus tenus de livrer des écouteurs/kits mains-libres avec leurs smartphones en France », commence le message. Xiaomi arrêtera d’inclure des écouteurs avec ses smartphones à compter du 17 janvier et ce sera à partir du 24 janvier pour les iPhone en France.

Nous avions déjà remarqué la semaine dernière la présence de nouveaux modèles d’iPhone chez des revendeurs sans savoir à quoi ils correspondaient au départ. Nous avions ensuite appris qu’il s’agissait des modèles sans écouteurs. Cela se confirme encore aujourd’hui par le biais de la Fnac. À noter que certains commerçants, comme Amazon, ne listent pas encore les nouveaux iPhone.

Tout est une question de loi française

Il faut savoir qu’Apple proposait encore des écouteurs dans la boîte de ses iPhone vendus à cause de la loi. Celle-ci imposait que les constructeurs incluent un kit mains-libres. Cela embêtait d’ailleurs Apple et d’autres constructeurs parce qu’ils devaient créer une boîte spécifique pour la France afin de respecter la loi. Mais comme l’indique la Fnac dans son message, il y a eu du changement à la fin de 2021 avec la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France et les constructeurs ne sont plus dans l’obligation de les inclure. Apple a donc pris la décision de ne pas continuer.

Les écouteurs proposés par Apple dans la boîte sont les EarPods. Il s’agit d’écouteurs filaires. Il faudra maintenant les acheter séparément si vous désirez une paire. Ils sont disponibles au prix de 19 euros.

Il s’agit du deuxième accessoire qui disparait de la boîte. En effet, le chargeur a déjà disparu. Apple indique l’avoir fait pour l’environnement. L’adaptateur secteur d’Apple coûte 20 euros. Il existe toutefois des alternatives moins chères et certifiées Made for iPhone disponibles sur Amazon et d’autres revendeurs.