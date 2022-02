La sortie de gros films sur Apple TV+ devrait normalement permettre d’attirer de nouveaux abonnés, mais ceux-ci ne restent pas sur la plateforme de streaming, explique le cabinet Antenna qui a partagé ses données avec le Wall Street Journal.

Apple TV+ peine à conserver ses abonnés

Par exemple, Apple TV+ a connu 60 000 nouveaux abonnements en juillet 2020 lors de la sortie d’USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique, un film avec Tom Hanks. Les 60 000 abonnements ne comprennent pas les personnes qui ont activé leur offre gratuite obtenue avec l’achat d’un produit Apple.

À l’arrivée, moins de 50% de ces nouveaux utilisateurs étaient encore abonnés six mois après la sortie d’USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique. 30% des abonnés qui s’étaient inscrits à la sortie du film ont abandonné la plateforme de streaming dans les deux premiers mois.

Apple TV+ n’est pas le seul service de streaming à avoir connu des difficultés avec les gros films. Par exemple, HBO Max a diffusé aux États-Unis le film Wonder Woman 1984 en même temps que la diffusion au cinéma. Il y a eu un pic d’abonnements le jour de la sortie, puis beaucoup de personnes ont quitté la plateforme après quelques mois. Même histoire du côté de Disney+ avec la comédie musicale Hamilton.

Antenna explique que beaucoup de personnes s’abonnent sur de courtes périodes, puis se désabonnent. Mais les plateformes de streaming arrivent à attirer plus de personnes qu’elles n’en perdent, ce qui leur permet d’avoir des données positives à l’arrivée.

Un catalogue trop léger

« Vous avez constamment besoin de nouveaux contenus », a déclaré Michael Nathanson, analyste chez MoffettNathanson. Les services de streaming doivent non seulement constituer de vastes bibliothèques d’anciennes séries et d’anciens films, mais ils ont également « besoin de quelques grands films en salle chaque trimestre pour donner l’impression d’avoir une réelle valeur ». Pour le coup, un tel scénario en France est impossible à cause de la chronologie des médias. Celle-ci impose un délai entre la sortie au cinéma et la sortie en streaming.

Apple TV+ mise sur des contenus originaux et ces derniers sont nettement moins nombreux que sur la concurrence (le service dispose d’une centaine de programmes toutefois). Il est certain que cela n’aide pas à améliorer la rétention du spectateur. La disponibilité de films et séries d’autres studios pourrait aider à justifier l’abonnement.