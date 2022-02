Il dupe Apple avec de faux iPhone et écope de 26 mois de prison

Haiteng Wu, un ingénieur chinois de 32 ans arrivé aux États-Unis en 2013 a écopé de 26 mois de prison pour avoir dupé Apple avec de faux iPhone. Son escroquerie a représenté plus d’un million de dollars de frais à Apple.

Une arnaque à l’iPhone

Pendant environ trois ans et demi, Haiteng Wu et d’autres personnes ont reçu plusieurs colis contenant des centaines d’iPhone contrefaits et inopérants de la part de partenaires à Hong Kong. Les téléphones contenaient des numéros IMEI et des numéros de série falsifiés qui correspondaient à des iPhone authentiques sous garantie.

La bande se chargeait de renvoyer les faux appareils à Apple, en utilisant de faux noms, prétextant que les supposés iPhone ne fonctionnaient plus et devaient être échangés sachant qu’ils étaient sous garantie. Apple n’a pas vu la supercherie et a effectivement remplacé les appareils avec de vrais iPhone. L’ingénieur chinois se chargeait ensuite de renvoyer les vrais iPhone à Hong Kong.

Plusieurs partenaires, dont l’épouse de Haiteng Wu, ont participé à cette escroquerie. Ils ont fourni de faux documents d’identité et ont utilisé plusieurs adresses. À l’arrivée, la fraude a dépassé le million de dollars et l’ingénieur reconnaît qu’il avait l’intention de continuer s’il n’avait pas été attrapé.

La justice américaine fait savoir que la bande a été arrêtée en décembre 2019. Haiteng Wu a plaidé coupable en mai 2020 d’un chef d’accusation de conspiration en vue de commettre une fraude postale. Cette semaine, le juge Emmet G. Sullivan a condamné l’ingénieur au temps qu’il avait déjà passé en détention et lui a ordonné de payer 987 000 dollars de restitution et un montant identique dans un jugement d’argent de confiscation. De son côté, l’épouse écope de cinq mois de prison.