Haotian Sun et Pengfei Xue, deux ressortissants chinois résidant dans l’État du Maryland aux États-Unis, ont escroqué Apple avec 5 000 faux iPhone. Leur objectif était d’obtenir de vrais modèles en échange. Ils risquent maintenant jusqu’à 20 ans de prison.

Jusqu’à 20 ans de prison pour 5 000 faux iPhone

Entre mai 2017 et septembre 2019, Haotian Sun, Pengfei Xue et d’autres conspirateurs ont escroqué Apple en soumettant des iPhone contrefaits pour réparation afin qu’Apple les échange avec des iPhone authentiques. Les deux hommes ont reçu des envois d’iPhone contrefaits en provenance de Hong Kong dans des boîtes aux lettres UPS situées dans la région métropolitaine de Washington. Ils ont ensuite soumis les faux iPhone, avec des numéros de série et/ou des numéros IMEI falsifiés, aux Apple Store et aux réparateurs Apple agréés.

Les preuves du procès ont montré que les conspirateurs ont soumis plus de 5 000 téléphones contrefaits à Apple au cours de l’opération, avec l’intention de causer une perte de plus de 3 millions de dollars à la société. Les deux hommes ont utilisé divers pseudonymes avec leur escroquerie. Ils ont été arrêtés le 5 décembre 2019.

Aujourd’hui, la justice américaine annonce que Haotian Sun et Pengfei Xue ont été reconnus coupables de fraude postale et de conspiration en vue de commettre une fraude postale. Ils risquent une peine maximale de 20 ans de prison. La sentence sera prononcée le 21 juin 2024.