Après avoir indemnisé les clients américains à hauteur de 500 millions de dollars, Apple se prépare aussi à verser de l’argent aux Canadiens pour l’histoire du batterygate, à savoir les iPhone volontairement ralentis quand la batterie est dégradée.

Une indemnisation à venir pour les Canadiens avec des iPhone

Apple a accepté de payer jusqu’à 14,4 millions de dollars canadiens pour mettre fin à un recours collectif au Canada. La Cour suprême de la Colombie-Britannique décidera d’approuver ou non le règlement proposé le 29 janvier, selon un site créé pour l’affaire.

Si l’accord est validé, les Canadiens qui ont eu un iPhone ralenti pourront espérer toucher jusqu’à 150 dollars canadiens de la part d’Apple. La somme pourrait toutefois être inférieure à l’arrivée. Tout dépendra du nombre de participants au recours collectif. Plus ils seront nombreux, moins le montant sera important.

À l’instar de l’affaire aux États-Unis, Apple au Canada a nié les allégations décrites dans la plainte et le règlement ne représente pas une reconnaissance de faute. Autrement dit, Apple préfère payer pour se débarrasser de cette affaire, mais refuse pour autant de donner raison aux plaignants.

L’affaire au Canada concerne ceux qui ont eu un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ou iPhone SE tournant sous iOS 10.2.1 ou une version plus récente avant le 21 décembre 2017. Tout le Canada est concerné, à l’exception du Québec.

Il faut savoir qu’Apple a été poursuivi en justice dans plusieurs provinces canadiennes au sujet du batterygate en 2018, notamment en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et en Saskatchewan.

En France, la répression des fraudes (DGCCRF) avait décidé en 2020 d’infliger une amende de 25 millions d’euros à Apple. Mais il ne s’agit pas d’un procès dans ce cas précis. Les Français n’ont donc pas touché d’argent.